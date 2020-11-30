Сан-Себастьян, Испания, , 09:32 — REGNUM «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Оба гола в этой встрече были забиты с пенальти. На шестой минуте нападающий «Вильярреала» Жерар Морено открыл счёт, а на 33-й форвард «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Реал Сосьедад» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 24 очка после 11 туров. «Вильярреал» идёт на третьем месте с 20 очками.

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