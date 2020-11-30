Милан, Италия, , 08:53 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Фиорентиной» в матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Милана» гол забили защитник Алессио Романьоли (17) и полузащитник Франк Кессье (27), забивший с пенальти. На 40-й минуте Кессье не смог реализовать второй пенальти.

На сегодняшний день «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 23 очка после девяти туров. «Фиорентина» идёт на 16-м месте с восемью очками.

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