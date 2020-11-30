Кальяри, Италия, , 08:48 — REGNUM «Кальяри» сыграл вничью со «Специей» в матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 39-й минуте нападающий «Специи» Эммануэль Гьяси открыл счёт. Футболисты «Кальяри» смогли отыграться и выйти вперёд благодаря голам Жоао Педро (52) и Леонардо Паволетти (58).

Однако удержать преимущество «Кальяри» не удалось. На 94-й минуте форвард «Специи» Мбала Н’Зола реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Кальяри» занимает 11-е место в чемпионате Италии, в активе команды 11 очков после девяти туров. «Специя» идёт на 14-м месте с 10 очками.

Читайте также: «Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А