Неаполь, Италия, , 08:41 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Ромой» в матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Наполи» голы забили нападающий Лоренцо Инсинье (31), полузащитник Фабиан Руис (64) и форварды Дрис Мертенс (81) и Маттео Политано (86).

На сегодняшний день «Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии, в активе команды 17 очков после девяти туров. «Рома» идёт на шестом месте с 17 очками.

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