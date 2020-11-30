Лондон, , 08:34 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Вулверхэмптона» голы забили нападающий Педру Нету (27) и полузащитник Даниэл Каштелу (42). У «Арсенала» отличился защитник Габриэль (30).

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» занимает шестое место в чемпионате Англии, в активе команды 17 очков после 10 туров. «Арсенал» идёт на 14-м месте с 13 очками.

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