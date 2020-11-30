Токио, , 04:47 — REGNUM Около 100 млрд йен, или $960 млн, потратят на меры против коронавируса организаторы летней Олимпиады, которая состоится в 2021 году в Токио. Об этом 30 ноября сообщает агентство Kyodo.

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Столь значительная сумма будет потрачена на закупку дополнительного медицинского оборудования и организацию системы тестирования. Большую часть требуемой суммы, как ожидается, выделит правительство Японии.

Отмечается, что изначально бюджет, выделенный на организацию Олимпийских игр, составлял $12,3 млн, но затем организационный комитет Олимпиады принял решение о выделении ещё $1,9 млрд на дополнительные расходы, связанные с перенесением мероприятия на год в связи с пандемией коронавируса. В частности, расходы связаны с необходимостью обслуживать и охранять олимпийские объекты.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, но из-за пандемии коронавируса нового типа они были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. В основу организации Олимпиады были внесены три базовых принципа: обеспечение безопасности спортивного мероприятия, минимизация расходов на него и упрощение самого формата проведения Игр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, Олимпийские игры в Токио состоятся в 2021 году в любом случае, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

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