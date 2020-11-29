Сан-Антонио, США, , 23:58 — REGNUM Клуб НБА «Сан-Антонио Сперс» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Кейтой Бэйтосом-Диопом.

24-летний игрока подписал однолетний двусторонний контракт с клубом, по которому в следующем сезоне имеет право провести не больше 50 игр в НБА.

В прошлом сезоне он выступал за «Даллас» и «Миннесоту». В первой половине сезона, защищая цвета «Миннесоты» он в среднем набирал 6,8 очка за игру. В составе «Далласа» показатель чуть ухудшился — он стал набирать 5,8 очка за игру.