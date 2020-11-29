Неаполь, Италия, , 23:51 — REGNUM Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис в своем инстаграме сообщил, что домашний стадионе футбольного клуба «Наполи» «Сан-Паоло» будет переименован в честь скончавшейся легенды клуба Диего Марадоны.

Стадион «Сан-Паоло». Неаполь Gaetano Capaldo

«Было много замечательных идей, но в итоге стадион будет назван: «Диего Армандо Марадона», — написал Де Маджистрис.

Аргентинский футболист выступал за «неаполитанцев» в период с 1984 по 1991 год и помог клубу стать двукратным чемпионом Италии, выиграть Кубок и Суперкубок Италии и стать обладателем Кубка УЕФА в этот промежуток времени.