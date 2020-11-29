Лос-Анджелес, США, , 23:34 — REGNUM Форвард Николя Батюм может подписать контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».

Как информирует Шэмс Чарания, француз хочет подписать контракт с командой, как только сможет выйти на рынок свободных агентов. Это должно произойти на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Хорнетс приняли решение разорвать контракт с баскетболистом. Ему выплатят 27 миллионов долларов.

31-летний Батюм провел в НБА 12 лет, успев побывать игроком «Портленда» и «Шарлотт». В среднем в лиге он набирает 11,6 очка и 5,2 подбора за матч.