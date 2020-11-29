Лондон, , 21:59 — REGNUM «Челси» принял на своем поле «Тоттенхэм» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась с ничейным счетом — 0:0.

Голкипер «аристократов» Менди сыграл на ноль в пятом матче в этом сезоне. Это больше чем у всех остальный вратарей АПЛ. Отметим, что этого результата голкипер добился, проведя лишь шесть матчей.

Благодаря этой ничье, «Тоттенхэм» занял первую строчку чемпионата, сравнявшись по очкам с «Ливерпулем», команды набрали по 21 баллу в 10 играх. «Челси» — третий с 19 очками.