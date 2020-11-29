Хетафе, Испания, , 21:43 — REGNUM «Хетафе» принял на своем поле «Атлетик» из Бильбао в рамках очередного матча 11-го тура чемпионата Испании. Матч прошел на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» и завершилась со счетом — 1:1.

Счет встречи был открыт на 9-й минуте. Форвард «Атлетика» Аскер Вильялибре забил свой первый гол в сезоне. На 75-й минуте нападающий Анхель смог сравнять счет. Для игрока «Хетафе» это был четвертый мяч в сезоне.

«Атлетик» занимает девятую строчку с 13 очками в активе. «Хетафе» с таким же результатом находится на 11-м месте.