Манама, , 21:35 — REGNUM Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1», одержав 95-ю победу в карьере и 11-ю в сезоне.

Второе место занял бельгиец Макс Ферстаппен из «Ред Булла», на третьем — британский пилот «Ред Булла» Александр Албон. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял 11-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате столкновения на Гран-при Бахрейна «Формулы-1» заезд был остановлен. Французский гонщик Ромен Грожан, выступающий за команду «Хаас», столкнулся с болидом российского спортсмена Даниила Квята из команды «Альфа Таури».

В результате инцидента гоночная машина Грожана загорелась и врезалась в ограждение. Французский пилот смог самостоятельно выбраться из болида, получив ожоги рук и лодыжек.