Москва, , 21:16 — REGNUM Столичный «Спартак» обыграл на своем поле волгоградский «Ротор» в рамках 16-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Александр Кокорин и Самюэль Жиго.

«Спартак» поднялся на третью строчку турнирной таблицы и сравнялся по количеству набранных очков, у команды их 32, с московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Все три команды составляют первую тройку чемпионата.