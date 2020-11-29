Москва, , 21:13 — REGNUM Волгоградский «Ротор» в выездном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил московскому «Спартаку». Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла 29 ноября на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Кокорин (пенальти) и Самуэль Жиго.

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Футболисты «Ротора», в активе которых восемь баллов, находятся на шестнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября футбольный клуб «Тамбов» в выездном матче шестнадцатого тура РПЛ уступил команде «Уфа». Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 0:4.

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