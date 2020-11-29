Барселона, Испания, , 20:54 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн подвёл итоге прошедшего матча с «Осасуной» в рамках чемпионата Испании. Каталонский клуб обыграл соперника со счетом 4:0.

«Важная победа, так как лидеры чемпионата побеждают, и нужно держаться рядом с ними. Мы знаем, что сезон Ла Лиги длинный. Мы хотим стать чемпионами, путь у этому непростой», — приводит слова француза Marca.

«Барса» в девяти матчах чемпионата набрала 14 очков и занимает восьмое место, отставая от лидера на 9 очков.