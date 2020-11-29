Казань, , 20:16 — REGNUM Московскому ЦСКА, уступившему казанскому «Рубину» в выездном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), не хватает должной отдачи от нападающих. Об этом 29 ноября сообщил наставник столичного клуба Виктор Гончаренко на пресс-конференции.

«У нас нет должной отдачи от нападающих, — сказал Гончаренко, заявление которого обнародовано на сайте команды. — Много матчей, когда играем за счет полузащиты, а нам надо, чтобы включались и форварды».

При этом он добавил, что итог для ЦСКА не очень хороший, так как игроки не реализовали свои моменты.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября московский ЦСКА уступил казанскому «Рубину» в выездном матче шестнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 0:1.

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