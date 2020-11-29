Казань, , 18:41 — REGNUM Московский ЦСКА в выездном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил казанскому «Рубину». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 29 ноября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Джордже Деспотович, который забил единственный мяч на 59-й минуте.

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Футболисты ЦСКА, в активе которых 32 балла, находятся на второй позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября футбольный клуб «Тамбов» уступил команде «Уфа» в выездном матче шестнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 0:4.

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