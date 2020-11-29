Уфа, , 16:08 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» в выездном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил команде «Уфа». Встреча, завершившаяся со счётом 0:4, прошла 29 ноября на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Тимур Жамалетдинов (дубль), Владислав Камилов и Филип Мрзляк.

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Футболисты «Тамбова», в активе которых 12 баллов, находятся на четырнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в выездном матче шестнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0.

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