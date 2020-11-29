Манчестер, Великобритания, , 16:01 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может не подписать новое соглашение с руководством команды. Об этом 29 ноября сообщает The Telegraph.

По информации источника, норвежский специалист не спешит начинать переговоры о продлении своего нынешнего контракта с «МЮ» перед своим последним сезоном в клубе.

При этом нынешний главный наставник «МЮ» считает, что у команды есть все для того, чтобы достигнуть долгосрочного прогресса.

Отметим, в настоящее время манчестерский клуб после восьми туров чемпионата Англии имеет в активе 13 очков и находится на 13-м месте турнирной таблицы.