Рука, Финляндия, , 15:26 — REGNUM Российская лыжница Татьяна Сорина заняла второе место в гонке преследования на дистанции 10 км на этапе Кубка мира (КМ), проходящем в Руке (Финляндия).

Первое место заняла представительница Норвегии Тереза Йохауг, чье победное время составило 25 минут 6,2 секунды.

Второй результат Сориной составил +47,0 секунды отставания ко времени победительницы. Третье место заняла шведская спортсменка Эбба Андерссон, чье отставание от лидера составило +48,6 секунды.

Также в первую десятку вошла ещё одна российская спортсменка — Наталья Непряева, которая отстала от лидера на 1 минуту 15,6 секунды.