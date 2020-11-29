Ростов-на-Дону, 29 ноября 2020, 15:26 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов», который играет в Российской премьер-лиге, интересуется возможностью заполучить в свой состав полузащитника команды из Бухареста «Стяуа» и сборной Румынии Денниса Мана. Об этом 29 ноября сообщает портал ProSport.
По информации источника, ростовская команда давно наблюдает за игрой 22-летнего футболиста и намерена зимой приобрести его.
При этом в «Ростове» готовы заплатить за трансфер игрока примерно €5 млн и еще €3 млн в виде бонусов, а в команде из Бухареста хотят за него не менее €10 млн.
Отметим, в ткущем сезоне Деннис Ман сыграл десять матчей в составе «Стяуа» в румынском чемпионате и отметился в них девятью голами и восемью результативными передачами.