Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов», который играет в Российской премьер-лиге, интересуется возможностью заполучить в свой состав полузащитника команды из Бухареста «Стяуа» и сборной Румынии Денниса Мана. Об этом 29 ноября сообщает портал ProSport.

По информации источника, ростовская команда давно наблюдает за игрой 22-летнего футболиста и намерена зимой приобрести его.

При этом в «Ростове» готовы заплатить за трансфер игрока примерно €5 млн и еще €3 млн в виде бонусов, а в команде из Бухареста хотят за него не менее €10 млн.

Отметим, в ткущем сезоне Деннис Ман сыграл десять матчей в составе «Стяуа» в румынском чемпионате и отметился в них девятью голами и восемью результативными передачами.