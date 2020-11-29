Контиолахти, , 14:34 — REGNUM Победителем в спринтерской гонке на дистанции 10 км на первом этапе Кубка мира (КМ) по биатлону, проходящем в финском Контиолахти, стал норвежский спортсмен Йоханнес Бё.

Йоханнес Тиннес Бё (сс) Tor Atle Kleven

Победитель прошел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха по ходу гонки.

Второе место занял Себастиан Самуэльссон из Швеции, который отстал от лидера на +44,1 секунды и допустил один промах. Третье место ещё у одного шведского биатлониста Мартина Понсилуомы, отставшего от лидера на +47,9 секунды и также один раз промахнувшегося.

Лучшим из российских спортсменов стал Александр Логинов, который отстал от лидера на 1 минуту 13,8 секунды и допустил один промах, в результате чего занял только 12-е место.