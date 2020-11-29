Ханты-Мансийск, , 14:33 — REGNUM Первое место в масс-старте на Кубке России (КР) по биатлону, проходящем в Ханты-Мансийске, на дистанции 15 км занял Максим Цветков.

Представляющий Санкт-Петербург и Вологодскую область спортсмен прошел дистанцию за 42 минуты 11 секунды, допустив два промаха по ходу дистанции.

Второе место занял Дмитрий Шамаев, выступающий за Удмуртскую республику, который отстал от лидера +3,8 и допустил один промах. Третье место у Ивана Томилова, который представляет ХМАО-Югру, чье отставание от победителя составило +6,4 секунды при двух промахах.

Первой место на КР у женщин в масс-старте на дистанции 12 км, который прошел в Тюмени, заняла Татьяна Акимова, выступающая за Тюменскую область и прошедшая дистанцию за 37 минут 45,6 секунды, ни разу не промахнувшись.

Второй стала Наталья Гербулова, выступающая за Красноярский край, чье отставание от лидера составило +33.4 при одном промахе. Третьем место — у Екатерины Носковой, представляющей ХМАО-Югру, которая отстал от лидера на +56.2 секунды при двух промахах.