Москва, , 14:32 — REGNUM Заслуженный тренер России по хоккею Анатолий Антипов скончался на 62-м году жизни. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо».

"Сегодня утром, в возрасте 61 года, скончался чемпион страны в составе бело-голубых, заслуженный тренер России, обладатель Кубка Европейских чемпионов, обладатель Братины Анатолий Александрович Антипов», — говорится в сообщении.

При этом причины смерти специалиста не уточняются.

Также отмечается, что в течение последних лет покойный работал в системе «Динамо», развивал молодых хоккеистов и прокладывал им путь в большой хоккей.

«Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Александровича. Динамовская семья понесла невосполнимую потерю. Мы скорбим вместе с вами…», — заключается в сообщении.

Отметим, во время своей игровой карьеры Анатолий Антипов играл на позиции центрального нападающего, стал чемпионом СССР в составе московского «Динамо» (1990), а также по три раза обладателем серебряныхе и бронзовых медалей первенства страны, выходил вместе с командой в финал Кубка СССР. Затем стал заслуженным тренером России и входил в тренерский штаб московского «Динамо», вместе с командой стал обладателем Кубка европейских чемпионов.