Париж, , 13:39 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» готово сменить своего нынешнего главного тренера Томаса Тухеля. Об этом 29 ноября сообщает Le 10 Sport.

Утверждается, что главным кандидатом на данный пост в «ПСЖ» видят итальянского специалиста Массимилиано Аллегри, которому спортивный директор парижан Леонардо готов в любой момент предложить контракт.

При этом контракт парижской команды с Тухелем рассчитан до лета 2021 года, однако в случае неудовлетворительных результатов игры клуба, он может быть расторгнут в досрочном порядке.

Отметим, Томас Тухель является главным наставником «ПСЖ» с 2018 года. Последним же место работы Аллегри был туринский клуб «Ювентус», в котором он провел 5 сезонов, и под руководством которого команда выиграла пять чемпионских титулов итальянской Серии А и четыре Кубка Италии.