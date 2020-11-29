Москва, , 13:38 — REGNUM Московский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА обменял своего защитника Михаила Науменкова на форварда уфимской команды «Салават Юлаев» Никиту Сошникова. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба московской команды.

«Хоккейные клубы ЦСКА и «Салават Юлаев» произвели обмен, по итогам которого стан армейцев пополнил нападающий Никита Сошников, а в Уфу отправился защитник Михаил Науменков», — говорится в сообщении.

Отметим, 27-летний Михаил Науменков является воспитанником ЦСКА и играл за данную команду практически на протяжении всей игровой карьеры в нынешнем сезоне сыграл в 25 матчах, набрав в них 6 (3 шайбы +3 результативных передачи) очков.

27-летний Никита Сошников выступал в составе команды из Уфы с 2019 года после того, как вернулся из североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В текущем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» в 21 матче, сумев набрать в них 17 (4 шайбы +13 результативных передач) очков.