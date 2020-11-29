Москва, , 13:38 — REGNUM Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Илья Шипов признан лучшим игроком прошедшего игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба КХЛ.

Уточняется, что в матче «Динамо» с хабаровской командой «Амур» (3−2 в пользу московской команды) Шипов стал участником всех голов, заработав 3 (2 шайбы + результативная передача) очка, что стало самой лучшей игрой в карьере хоккеиста, за которого проголосовали 30% болельщиков в группе КХЛ в соцсети «ВКонтакте».

Вторым лучшим игроком дня В КХЛ признан нападающий другого московского клуба — ЦСКА — Максим Шалунов, также набравший 3 (2 шайбы + результативная передача) очка в матче с екатеринбургской командой «Автомобилист» (5:1 в пользу ЦСКА). За него отдали голоса 27,2%.

Третьим лучшим игроком прошедшего дня стал латвийский нападающий подольского «Витязя» Каспарс Даугавиньш, который в матче с хельсинским «Йокеритом» (4:3 по буллитам в пользу «Витязя») за 22 секунды до конца матча сравнял счет и перевел игру в овертайм, а затем стал автором победного буллита.