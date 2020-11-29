Манчестер, Великобритания, , 12:24 — REGNUM Бразильский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Фернандинью может в конце нынешнего сезона уйти из своей команды. Об этом 29 ноября сообщает The Sun.

По данным источника, 34-летний футболист рассказал своим знакомым, что он хотел бы и дальше играть в составе «МС», однако не уверен, что руководство манчестерского клуба продлит соглашение с ним ещё на один сезон.

При этом сам игрок собирается продолжать свою игровую карьеру и им интересуются клубы из Бразилии и североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Отметим, в нынешнем сезоне Фернандинью сыграл в составе «МС» в пяти матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.