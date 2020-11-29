Лас-Вегас, США, , 11:46 — REGNUM Ничейный результат, который был зафиксирован в поединке между американскими боксёрами Роем Джонсом и Майком Тайсоном, являющихся бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу, не удовлетворил Джонса. Он заявил об этом 29 ноября после данного боя, его комментарий приводит MMAFighting.

«Я никогда не удовлетворяюсь ничьей», — сказал 51-летний боксер.

Также он рассказал, что удары в тело уже дали ему знать о себе, так как такие вещи истощают спортсменов.

«Я думал, что у меня есть шесть кубиков пресса, и этого будет достаточно, но, возможно, мне необходимо 12, потому что шесть с этим не справляются», — добавил Джонс.

Кроме того, спортсмен высказал мнение, что боксерам стоит провести еще один поединок.

«Нам следует повторить поединок. Все любят Майка, и я тоже люблю Майка. Но мне тяжело принимать удары от него, поэтому я поговорю со своей семьей, посмотрю, как они к этому отнесутся», — уточнил Джонс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский боксер Майк Тайсон заявил, что выставочный поединок с американским боксёром Роем Джонсом, являющегося бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу, это что-то большее, чем просто бой.

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