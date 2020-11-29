Париж, , 11:54 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал итоги матча в 12-м туре чемпионата Франции с командой «Бордо». Его слова 29 ноября приводит Get French Football News.

Неймар Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Мы провели робкий матч. Нам удалось забить, но не хватало определенных деталей в игре», — сказал 28-летний футболист.

Также он добавил, что такое положение необходимо исправить, так как если команда не сможет выигрывать большое число матчей в чемпионате, ей будет так же сложно, как и в Лиге чемпионов.

Кроме этого, игрок отметил, что команда знает, насколько важны предстоящие матчи с командами «Манчестер Юнайтед» и «Лейпциг» в Лиге чемпионов.

«Мы сыграли не очень хорошо, но нам удалось победить. «ПСЖ» нужно играть как команда, быть более организованными, иначе будет трудно», — добавил Неймар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итоги матча 12-го тура Лиги 1 чемпионата Франции по футболу между командами «Пари Сен-Жермен» и «Бордо» прокомментировал главный тренер парижан Томас Тухель.

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