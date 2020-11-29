Майами, США, , 10:27 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» продлил соглашение со своим центровым Эдрисом Адебайо. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что контракт между 23-летним баскетболистом и «Майами» рассчитан на пять лет о общую сумму $163 млн. При этом данная сумма может возрасти до $195,6 млн в случае, если игроком будет выполнен ещё ряд условий его контракта.

Отметим, в минувшем сезоне Эдрис Адебайо, играя в составе «Майами», набирал по 15,9 очка, делал по 10,2 подбора и отдавал по 5,1 передачи. Также он принимал участие в матче всех звезд НБА.