Лас-Вегас, США, , 10:10 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Энтони Смит победил своего соотечественника Девина Кларка на турнире промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Vegas 15, проходившем в Лас-Вегасе.

Поединок завершился уже в первом раунде, когда Смит провел своему оппоненту удачный удушающий прием и этим вынудил его капитулировать.

Отметим, данная победа стала 33-й (30 — досрочно) в ММА для 32-летнего Энтони Смита при 16 поражениях. Для 32-летнего Девина Кларка это поражение стало пятым при 12 (4 — досрочно) выигранных боях.