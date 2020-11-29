Париж, , 09:47 — REGNUM Итоги матча 12-го тура Лиги 1 чемпионата Франции по футболу между командами «Пари Сен-Жермен» и «Бордо» прокомментировал главный тренер парижан Томас Тухель. Его слова 29 ноября приводит Goal.com (EN).

«Мы не должны выходить на второй тайм, не прилагая ни малейших усилий в игре. Первый тайм прошёл нормально, мы показывали достаточно простой футбол», — заявил он и добавил, что «ПСЖ» не хватило «серьезности», чтобы завершить данный матч победой, а также решительности в завершении атак.

«Во втором тайме нам не хватало всего: дисциплины, усилий… Всего. Было хуже, чем в матче с «Монако», — добавил главный тренер «ПСЖ».

Также он напомнил, что обычно защищает своих игроков, однако в данном случае он с этим категорически не согласен, так как у команды нет права на потерю очков второй раз после матча с «Монако».

"Мы проиграли вторую половину встречи, и это абсолютно наша ответственность. И моя тоже. Мы должны увидеть другой «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед», матч такого уровня не может повториться. Я не понимаю, почему мы не берём на себя ответственность, почему мы не играем более серьёзно», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «ПСЖ» сыграл боевую ничью с командой «Бордо» в матче 12-го тура Лиги 1 чемпионата Франции со счетом 2:2.