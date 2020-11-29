Красногорск, , 09:18 — REGNUM Запрет на посещение спортивных соревнований, который был введен в Московской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, вероятнее всего, будет продлен до Нового года. Об этом 29 ноября сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

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«Ситуация с коронавирусом в Московской области плюс-минус стабилизировалась, но, думаю, до Нового года будем играть без зрителей», — приводит его слова ТАСС.

Также Терюшков указал, что к марту-апрелю 2021 года спортивные объекты будут постепенно открываться для возможности посещения их болельщиками, а в настоящее время главным является здоровье людей, которым нельзя рисковать.

«12-й игрок очень важен, но, к сожалению, в данной ситуации, которая складывается, мы не можем позволить их допуск на спортивные мероприятия», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице России за минувшие сутки скончались 72 пациента с COVID-19, вызываемого коронавирусом.