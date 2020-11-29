Таллин, , 09:17 — REGNUM Мужская сборная России по баскетболу нанесла поражение с разгромным счетом команде Эстонии в матче квалификационного этапа чемпионата Европы (ЧЕ) 2022 года.

Игра прошла на паркете площадки «Саку Суурхалль» в Таллине и закончилась в пользу российской команды со счетом 56:84.

В составе российской сборной наиболее результативным оказался защитник Евгений Бабурин, который смог набрать за матч 19 очков. Ещё 15 очков набрал в игре форвард Андрей Воронцевич.

У сборной Эстонии самым результативным стал легкий форвард Янари Ёсаар, в активе которого 11 очков за матч.

Отметим, по итогам встречи в активе сборной России пять очков после трех матчей и первое место в группе. У Эстонии четыре очка, и она делит второе и третье место в группе со сборной Италии.