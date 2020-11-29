Париж, , 08:28 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сыграл боевую ничью с командой «Бордо» в матче 12-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.

Встреча состоялась на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже и закончилась с ничейным счетом 2:2.

У «ПСЖ» голами отметились — отправивший мяч в собственные ворота защитник Тимоте Пембеле (10-я минута), удачно реализовавший пенальти бразильский форвард Неймар (27-я) и итальянский нападающий Мойзе Кин (28-я).

У «Бордо» гол забил полузащитник Ясин Адли (60-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «ПСЖ» стало 25 очков, что позволяет ему быть лидером в турнирной таблице Лиги 1. У «Бордо» 16 очков и одиннадцатое место.