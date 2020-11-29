Вест Бромвич, , 08:22 — REGNUM Футбольный клуб «Вест Бромвич» обыграл команду «Шеффилд Юнайтед» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Игра прошла на поле стадиона «Хоуторнс» в Вест-Бромвиче и закончилась в пользу хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал полузащитник «Вест Бромвича» Конор Галлахер, отличившийся на 13-й минуте игры.

Отметим, по итогам матча «Вест Бромвич» набрал шесть очков и смог поняться на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Шеффилда» одно очко в активе и последнее, двадцатое место.