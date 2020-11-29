Мадрид, , 08:21 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» уступил команде из Витории «Алавес» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Встреча состоялась на поле стадиона «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и закончилась в пользу гостевой команды со счетом 1:2.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте встречи, когда форвард «Алавеса» Лукас Перес удачно реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота «Реала». Затем, на 49-й минуте, еще одни нападающий гостей — Хоселу — удвоил счет и преимущество своей команды.

На 86-й минуте гостям удалось отыграть один мяч усилиями бразильского нападающего Каземиро, однако на большее хозяев не хватило.

Отметим, это третье подряд поражение «Реала» в чемпионате Испании, команда имеет 17 очков и находится на десятом месте турнирной таблицы Примеры. У «Алавеса» 13 очков и восьмое место.