Токио, , 06:10 — REGNUM Оргкомитет летних Олимпийских игр в японской столице Токио решил выделить еще 200 млрд иен (около $1,9 млрд) на организацию мероприятий, сообщает газета Yomiuri.

В частности, выделенные средства будут задействованы для выплаты компенсаций по контрактам с арендодателями, рабочими и возврат денег за купленные билеты. Отмечается, что сам оргкомитет еще в октябре заявил о намерениях сэкономить на проведении Олимпиады около 30 млрд иен (около $284 млн) за счет сокращения числа официальных гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября правительство Японии отказалось комментировать информацию о планах пригласить на Олимпийские игры в Токио в 2021 году лидера КНДР Ким Чен Ына.