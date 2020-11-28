Штутгарт, Германия, , 19:50 — REGNUM 28 ноября в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги 2020/21 мюнхенская «Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом» со счетом 3:1.

Бригада арбитров: Харм Осмерс | Роберт Кемптер | Томас Горняк | Николас Винтер | Свен Яблонски.

Стартовые составы команд:

«Штутгарт»: Кобель, Антон, Кемпф, Мавропанос (Каразор 59), Соса, Эндо, Кастро (Климович 59), Ферстер (Калайджич 76), Вамангитука, Кулибали (Массимо 82).

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Куасси 69), Эрнандес (Зюле 58), Алаба, Горецка, Толиссо (Мартинес 83), Гнабри (Сане 69), Мюллер, Коман (Коста 69), Левандовски.

Забитые мячи: Танги Кулибали (Сайлас Вамангитука) 20 — 1:0, Кингсли Коман (Томас Мюллер) 38 — 1:1, Роберт Левандовски (Кингсли Коман) 45 — 1:2, Дуглас Коста (Лерой Сане) 88 — 1:3.

«Бавария», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 22 очка, вернулась на первую позицию. «Штутгарт» с 11-ю баллами расположился на 10-й строчке.