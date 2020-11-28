Красногорск, , 19:41 — REGNUM 28 ноября на стадионе «Арена Химки» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 «Краснодар» потерпел минимальное поражение от «Химок» со счетом 0:1. Единственный мяч на 67-й минуте встречи забил 22-летний нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате после передачи Дениса Глушакова.

На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Трошечкин, Глушаков, Корян, Боженов, Дядюн, Конате.

«Краснодар»: Городов, Мартынович, Рамирес, Смольников, Кайо, Кабелла, Газинский, Классон, Вилена, Сулейманов, Берг.

«Химки», одержав пятую победу в сезоне и набрав 18 очков, поднялись на 11-ю строчку. «Краснодар» с 21-м баллом расположился двумя позициями выше.