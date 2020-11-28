Лондон, , 19:38 — REGNUM 28 ноября в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 на стадионе «Фалмер Стэдиум» был разыгран матч между «Брайтоном» и «Ливерпулем». Матч завершился боевой ничьей со счетом 1:1.

Первый мяч на 60-й минуте встречи забил 23-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота после передачи Мохаммеда Салаха — 0:1. Этот мяч стал для португальца пятым в сезоне в рамках Английской Премьер-лиги. В компенсированное время Паскаль Гросс сравнял счет, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.

Стартовые составы команд:

«Брайтон»: Райан, Уайт, Уэбстер, Данк, Коннолли, Биссума, Гросс, Уэлбек, Марч, Вельтман, Мопе.

«Ливерпуль»: Беккер, Фабиньо, Филлипс, Уильямс, Робертсон, Вейналдум, Милнер, Салах, Минамино, Фирмино, Жота.

«Ливерпуль», набрав 21 очко, временно остался на первой позиции в турнирной таблице. «Брайтон» с 10-ю очками остался на 16-й строчке.