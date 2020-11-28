Химки, Московская область, , 19:12 — REGNUM Футболисты подмосковных «Химок» в домашнем матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли «Краснодар». Встреча, завершившаяся со счётом 1:0, прошла 28 ноября на стадионе в Химках.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Мохамед Конате, который забил единственный мяч на 67-й минуте.

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Футболисты подмосковных «Химок», в активе которых 18 баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября футболисты московского «Динамо» сыграли вничью со столичным «Спартаком» в выездном матче пятнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

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