Тула, , 16:18 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» в выездном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Встреча, завершившаяся со счётом 0:0, прошла 28 ноября на стадионе «Арсенал» в Туле.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Футболисты тульского «Арсенала», в активе которых 14 баллов, находятся на тринадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в выездном матче пятнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

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