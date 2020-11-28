Игльс, , 15:27 — REGNUM Российский саночник Семен Павличенко занял девятое место в одиночных соревнованиях у мужчин на первом этапе Кубка мира (КМ) по санному спорту, проходящему в Игльсе (Австрия).

При этом победителем первого этапа стал представитель Германии Феликс Лох, который финишировал с результатом 1 минуту 39,941 секунды.

Второе место занял ещё один представитель ФРГ — Йоханнес Людвиг, отставший от лидера на +0,126 секунды, третье — Доминик Фишналлер из Италии который проиграл победителю +0,180 секунды.

Павличенко стал лучшим из российских спортсменов, финишировав с девятым результатом и отстав от лидера на +0,403 секунды.