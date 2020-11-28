Москва, , 14:50 — REGNUM Российский голкипер пекинского хоккейного клуба «Куньлунь» Дмитрий Шикин признан лучшим игроком прошедшего игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба КХЛ.

В матче «Куньлунь» с новосибирской командой «Сибирь» Шикин смог отразить все 47 бросков по своим воротам и в результате его клуб победил со счетом 0:1. За голкипера проголосовали 44,65% болельщиков в группе КХЛ в соцсети «ВКонтакте».

Вторым стал форвард магнитогорского клуба «Металлург» Сергей Мозякин, который набрал 3 (шайба +2 результативные передачи) очка в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (6:4) и за которого проголосовали 35,98% пользователей.

Третьим стал ещё один нападающий магнитогорской команды Андрей Чибисов, также набравший 3 (две шайбы + голевая передача) в игре с «Нефтехимиком», за которого проголосовали 15,7% болельщиков.