Контиолахти, , 14:50 — REGNUM Тест на коронавирус старшего тренера сборной России по биатлону Михаила Шашилова на этапе Кубка мира в финском Контиолахти показал положительный результат. Об этом 28 ноября сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Также он уточнил, что после этого Шашилов был переведен на карантин и изолирован. Кроме него изолирован тренер женской команды Николай Загурский, который был в контакте с Шашиловым.

При этом ранее коронавирус был выявлен у биатлониста Антона Бабикова и трех специалистов национальной российской команды. В результате это Бабиков и находившийся с ним в контакте другой российский биатлонист — Евгений Гараничев — пропустят первую гонку сезона, которая состоится позднее 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информацию о том, что из-за положительного результата теста на коронавирус он не выйдет на старт индивидуальной гонки в рамках первого этапа Кубка мира (КМ) по биатлону в финском Контиолахти, подтвердил немецкий биатлонист Филип Хорн.