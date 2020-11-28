Тюмень, , 13:55 — REGNUM В гонке преследования у мужчин на первом этапе Кубка России (КР) по биатлону, который проходил в Тюмени, победу одержал Хаким Халили.

Представляющий Москву спортсмен прошел дистанцию за 34 минуты и 32 секунды без единого промаха.

Второе место занял выступающий за Омскую область/Камчатский край Игорь Малиновский, который отстал от лидера на +17,4 секунды при двух промахах. Третье место у Никиты Матвеева, представляющего Новосибирскую область, чье отставание составило +55,7 при четырех промахах.

У женщин первое место в гонке преследования на первом этапе КР, которая прошла в Ханты-Мансийске, заняла Татьяна Акимова, выступающая от Тюменской области, с результатом 33 минуты 5,2, допустившая 4 промаха по ходу дистанции.

Второй стала Наталья Гербулова, представляющая Красноярский край, чье отставание от лидера составило +5,8 секунды, с двумя промахами. Третье место заняла Анна Никулина, которая выступает за Новосибирскую область, отставшая от лидера на +21,9 секунды и допустившая один промах. с