Берлин, , 13:19 — REGNUM Информацию о том, что из-за положительного результата теста на коронавирус он не выйдет на старт индивидуальной гонки в рамках первого этапа Кубка мира (КМ) по биатлону в финском Контиолахти, подтвердил немецкий биатлонист Филип Хорн. Он сообщил об этом 28 ноября на своей станице в соцсети Instagram.

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«К сожалению, меня не будет на старте в субботу из-за положительного результата теста на коронавирус. Несмотря на нашу строгую концепцию гигиены в Муонио, я, очевидно, вступил в контакт с вирусом», — написал в своем сообщении 26-летний спортсмен.

При этом Хорн отметил, что чувствует себя нормально и у него не наблюдается никаких симптомов нового заболевания.

«Результаты моих анализов были тщательно проанализированы органами здравоохранения Финляндии. Из-за того, что мои результаты были сомнительными, и у меня уже был положительный тест несколько недель назад, они классифицировали меня как незаразного и даже разрешили стартовать», — добавил он.

При этом биатлонист отметил, что после того, как он посоветовался с командой, ими было принято решение, что он не выйдет на старт из-за крайне высокого риска для здоровья.

«Я сейчас на карантине и, как только он закончится, буду готовиться к этапу в Хохфильцене», — заключил он.

Отметим, первый этап КМ по биатлону состоится в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября, второй этап — с 30 ноября по 6 декабря.