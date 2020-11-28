Москва, , 13:18 — REGNUM Нападающий Глеб Шашков, который входил в состав системы московского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак», перешел в состав пекинской команды «Куньлунь». Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба московской команды.

Также указывается, что в обмен на 24-летнего игрока московская команда получит денежную компенсацию.

Отметим, Глеб Шашков находился в системе московского «Спартака» с 2015 года, он перешел туда из подмосковного «Атланта» и также играл в юниорских лигах США. В нынешнем сезоне играл за клуб ВХ «Химик» и 18 матчах команды смог набрать 5 (3 шайбы + 2 результативные передачи) очков.